1
СЕРИАЛЫ
251

Новые сериалы недели: Fallout возвращается!

Источник: Amazon

Понедельник, 15 декабря

 
Конец сезона1
HBO Max
Оно: Добро пожаловать в Дерри Welcome to Derry

ужастик

В ролях Blake Cameron James, Йован Адепо, Тейлор Пэйдж, Clara Stack, Clara Stack, Mikkal Karim Fidler

Хотя официального продления от HBO MAX ещё не было, у фанатов нет сомнений в том, что оно случится.

Видео

Вторник, 16 декабря

 
Сезон2
Amazon Prime Video
Fallout Fallout

фантастика

В ролях Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Майкл Эмерсон

Создатель Женева Робертсон-Дуорет, Грэм Вагнер

Coбытия пpoиcxoдят в бyдyщeм, кaким eгo ceбe пpeдcтaвляли aмepикaнцы из 40-x. Cтpaнa пpeвpaтилacь в нaceлённyю мyтaнтaми paдиoaктивнyю пycтoшь из-зa paзpaзившeйcя в 2077 гoдy ядepнoй вoйны.

Долгожданный второй сезон Fallout — сам по себе отличный подарок на Новый год. Действие развернётся именно там, где и закончилось в первом сезоне — Люси и Гуль отправляются в путешествие по пустошам Мохаве в постапокалиптический Нью-Вегас. Одна ищет отца после его предательства, другой — семью, которая могла пережить Великую войну.

В этот раз к Элле Пернелл, Уолтону Гоггинсу и Кайлу Маклоклену присоединятся Джастин Теру, Кумэйл Нанджиани и Маколей Калкин, что интригует.

Видео

Четверг, 18 декабря

 
Сезон5
Netflix
Эмили в Париже Emily in Paris

комедия, драма, романтический

В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво

Создатель Даррен Стар

Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.

И ещё один сериал для лёгкого и незамысловатого времяпрепровождения в новогодние праздники. В пятом сезоне, судя по трейлеру, всё то же, что и в предыдущих четырёх: шмотки, парни, европейские города и минимум смысловой нагрузки. С той лишь разницей, что теперь героиня Лили Коллинз будет не покладая рук развлекаться в Риме.

Красавчик шеф-повар в исполнении Лукаса Браво всё же вернётся, так что выдыхаем. Так же как и ещё один бывший Эмили (Люсьен Лавискаунт), который теперь встречается с её лучше подругой (Эшли Парк). Свеженького парня играет Эудженио Франческини.

Видео

Воскресенье, 21 декабря

 
Премьера+
Sky Movies
Амадей Amadeus

В ролях Уилл Шарп, Пол Беттани

25-летний Амадей приезжает в Вену безработным после смерти отца. Он заводит дружбу с певицей Констанцей Вебер, которая помогает ему попасть в окружение придворного композитора Сальери, что разжигает соперничество, определившее их наследие.

Одна-единственная новинка недели, зато какая — мини-сериал телеканала Sky «Амадей» с Полом Беттани и Уиллом Шарпом, нетрудно догадаться о каком композиторе. Сложно не заметить, что Моцарт в этой интерпретации немного японец — но кого волнуют такие мелочи.

Сериал расскажет историю становления великого композитора сквозь призму его противостояния с Сальери — как раз его играет Беттани. Есть ощущение, что интерпретация нас ждёт вольная.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

