Новые сериалы недели: Fallout возвращается!

В ролях Blake Cameron James, Йован Адепо, Тейлор Пэйдж, Clara Stack, Clara Stack, Mikkal Karim Fidler
В ролях Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Майкл Эмерсон
Создатель Женева Робертсон-Дуорет, Грэм Вагнер
Coбытия пpoиcxoдят в бyдyщeм, кaким eгo ceбe пpeдcтaвляли aмepикaнцы из 40-x. Cтpaнa пpeвpaтилacь в нaceлённyю мyтaнтaми paдиoaктивнyю пycтoшь из-зa paзpaзившeйcя в 2077 гoдy ядepнoй вoйны.
Долгожданный второй сезон Fallout — сам по себе отличный подарок на Новый год. Действие развернётся именно там, где и закончилось в первом сезоне — Люси и Гуль отправляются в путешествие по пустошам Мохаве в постапокалиптический Нью-Вегас. Одна ищет отца после его предательства, другой — семью, которая могла пережить Великую войну.
В этот раз к Элле Пернелл, Уолтону Гоггинсу и Кайлу Маклоклену присоединятся Джастин Теру, Кумэйл Нанджиани и Маколей Калкин, что интригует.
В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво
Создатель Даррен Стар
Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.
И ещё один сериал для лёгкого и незамысловатого времяпрепровождения в новогодние праздники. В пятом сезоне, судя по трейлеру, всё то же, что и в предыдущих четырёх: шмотки, парни, европейские города и минимум смысловой нагрузки. С той лишь разницей, что теперь героиня Лили Коллинз будет не покладая рук развлекаться в Риме.
Красавчик шеф-повар в исполнении Лукаса Браво всё же вернётся, так что выдыхаем. Так же как и ещё один бывший Эмили (Люсьен Лавискаунт), который теперь встречается с её лучше подругой (Эшли Парк). Свеженького парня играет Эудженио Франческини.
В ролях Уилл Шарп, Пол Беттани
25-летний Амадей приезжает в Вену безработным после смерти отца. Он заводит дружбу с певицей Констанцей Вебер, которая помогает ему попасть в окружение придворного композитора Сальери, что разжигает соперничество, определившее их наследие.
Одна-единственная новинка недели, зато какая — мини-сериал телеканала Sky «Амадей» с Полом Беттани и Уиллом Шарпом, нетрудно догадаться о каком композиторе. Сложно не заметить, что Моцарт в этой интерпретации немного японец — но кого волнуют такие мелочи.
Сериал расскажет историю становления великого композитора сквозь призму его противостояния с Сальери — как раз его играет Беттани. Есть ощущение, что интерпретация нас ждёт вольная.
