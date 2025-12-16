Новые сериалы недели: Fallout возвращается!

Сезон 5

Netflix

Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.

И ещё один сериал для лёгкого и незамысловатого времяпрепровождения в новогодние праздники. В пятом сезоне, судя по трейлеру, всё то же, что и в предыдущих четырёх: шмотки, парни, европейские города и минимум смысловой нагрузки. С той лишь разницей, что теперь героиня Лили Коллинз будет не покладая рук развлекаться в Риме.

Красавчик шеф-повар в исполнении Лукаса Браво всё же вернётся, так что выдыхаем. Так же как и ещё один бывший Эмили (Люсьен Лавискаунт), который теперь встречается с её лучше подругой (Эшли Парк). Свеженького парня играет Эудженио Франческини.