 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером Создатели «Кобры Кай» экранизируют легендарного «Рыцаря дорог» Сёстры-воровки снова в деле в трейлере нового аниме по манге «Кошачий глаз» Аниме «Ателье колдовских колпаков» перенесли на 2026 год, чтобы обеспечить максимально высокое качество сериала Оранжевое всё! Новый плакат ужастика «28 лет спустя: Храм из костей»
• • •
 
14
СЕРИАЛЫ
2 182

Жадины из Amazon или график выхода серий второго сезона «Fallout»

Стриминг Amazon Prime Video поделился схемой выхода всех восьми эпизодов второго сезона сериала по мотивам культовой ролевой игры в сеттинге ретро-постапокалипсиса «Fallout».

И это очень антигуманный график. По эпизоду в неделю. Первая серия выйдет 17 декабря и растянется второй сезон до 4 февраля. Раньше хотя бы в премьеру показывали сразу три серии. Биджингом тут и не пахнет.

Если, конечно, вы не обладатель атомного терпения и готовы ждать до финальной серии, чтобы посмотреть все сразу единым залпом:

Постеры сериала «Fallout»

Головой понимаешь, что такая стратегия выгодна платформе. Каждая серия будет обсасываться всю неделю до выхода следующей. Хайп будет бить ключом.

Теги
ГалереяFalloutУолтон ГоггинсPrime Video
Комментарии (14)

Ещё на эту тему

9Четвёртый сезон сериала «Ричер» отснят

Тоже интересно

6Подозрительный Крис Хемсворт на первых кадрах криминального триллера «Преступление 101» 15Первый тизер «Майкла» приглашает увидеть восхождение короля поп-музыки 8От GTA до Spider-Man: 7-минутный трейлер Ananta вобрал в себя лучшее от кучи игр-песочниц 6Чертовски загадочные Сидни Суини и Аманда Сайфред на постерах триллера «Горничная» 13Тёмный Шлем, Одинокая звезда и принцесса Веспа собрались снимать «Космические яйца 2» (фото)

Далее на КГ

4
Джон Хэмм мчится к началу второго сезона сериала «Друзья и соседи» (видео)
 6
Билли Бутчер на руинах и Хоумлендер на орбите Земли: первые постеры финального сезона «Пацаны»
 16
Режиссёр комедий «Моё любимое привидение» и «Одна дома» снимет новую сказку «Спящая красавица»
 5
Кажется, новую часть Legacy of Kain отменили, не успев анонсировать
 16
Трейлер ужастика «Я иду искать 2» стравливает Самару Уивинг с Сарой Мишель Геллар и Элайджой Вудом
 2
Есть новый рекорд! Пятый сезон «Очень странных дел» показал лучший старт среди англоязычных сериалов в истории Netflix
 0
«Дневник разных стран» — трейлер и дата выхода серьёзного драматичного аниме про утрату и обретение
 4
Больше не «Молодая Яга»: кадры из тёмного фэнтези «Очарованные»
 6
Новые сериалы недели: спин-оффы «Доктора Кто» и «Спартака»
 2
Странствующий воин и его оруженосец на новом постере сериала «Рыцарь семи королевств»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Панки, хой: DC в следующем году готовит пачку лимитированных обложек в стиле панк-рока
 
Аниме Сборы нового «Истребителя демонов» преодолели отметку в 31 млрд иен
 
Вторжение иллюстраций: Marvel выпустит дюжину вариантных обложек в честь битемапа Cosmic Invasion
 
Меч, кровь и безумный король: вот что готовит Titan Comics поклонникам Конана-варвара в начале 2026 года
 
Четвёртый сезон «Ричера» ближе, чем вы думали
 
Кино Warner Bros. могла заработать $ 600 млн на фильмах «Minecraft в кино», «Формула 1» и «Супермен»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7ЕВА
 
 
2Телеовощи – 628: Время офигительных историй
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 701: «Бегущий человек», «Охота за тенью», ужастик от ютубера, ребут «Черепашек-ниндзя», «Сны поездов»
 
11ЕВА – 661: Старые финалы
 
3Телеовощи – 627: Для мистера контента
 
0Ноль кадров в секунду – 606: Убийцы Горыныча
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 700: Юбилей, «Хищник: Планета смерти», «Битва за битвой», экранизация Лабубу, «Убойная суббота»
 
5ЕВА – 660: Эпизод (не) на горячих источниках
 
0Телеовощи – 626: Потенциал деда
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru