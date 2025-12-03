Жадины из Amazon или график выхода серий второго сезона «Fallout»

Стриминг Amazon Prime Video поделился схемой выхода всех восьми эпизодов второго сезона сериала по мотивам культовой ролевой игры в сеттинге ретро-постапокалипсиса «Fallout».

И это очень антигуманный график. По эпизоду в неделю. Первая серия выйдет 17 декабря и растянется второй сезон до 4 февраля. Раньше хотя бы в премьеру показывали сразу три серии. Биджингом тут и не пахнет.

Если, конечно, вы не обладатель атомного терпения и готовы ждать до финальной серии, чтобы посмотреть все сразу единым залпом:

Головой понимаешь, что такая стратегия выгодна платформе. Каждая серия будет обсасываться всю неделю до выхода следующей. Хайп будет бить ключом.