3
СЕРИАЛЫ
1 221

Четвёртый сезон сериала «Ричер» отснят

Источник: Prime Video

Съёмки четвёртого сезона сериала «Ричер» подошли к концу, о чём было объявлено на прошлой неделе. Даты премьеры у нового сезона пока нет. СМИ предполагают, что продолжение выйдет в 2026 году или в начале 2027-го.

Проект основан на серии романов писателя Ли Чайлда про бывшего военного полицейского Джека Ричера. Роль главного героя в адаптации исполняет Алан Ричсон.

«Ричер» выходит на стриминговом сервисе Prime Video. Первый сезон шоу появился на площадке в 2022-м, второй — в 2023-м. Третий вышел в этом году и показал лучший старт на Prime Video со времени выхода Fallout весной 2024 года.

В каждом из трёх выпущенных сезонов шоу по восемь эпизодов. А кроме основного шоу в работе также находится спин-офф, посвящённый Фрэнсис Нигли в исполнении Марии Стэн.

Теги
РичерАлан РичсонPrime Video
Ещё на эту тему

4Четвёртый сезон «Ричера» ближе, чем вы думали 2Второй сезон криминального триллера «Кросс» получил дату премьеры на Prime Video 19Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят

Тоже интересно

1Рас аль Гул нацелится на Смолвиль в двенадцатом выпуске «Абсолютного Супермена» 0Alpaca выпустило новые сборники старых чёрно-белых хоррор-комиксов 2Аниме «Звёздное дитя» продолжится третьим сезоном в январе 2026 года 4Режиссёр «Трона: Арес» уходит от Disney в ужасный морской круиз с другой студией 0Телеролик третьего сезона аниме «Ванпанчмен» раскрыл дату премьеры

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на комикс «LastMan. Последний мужик»
 0
Рецензия и отзывы на игру «Syberia — Remastered»
 4
Режиссёр единственного миллиардника 2025 года готовится снять сверхъестественный романтический фильм
 8
После «Горыныча» и «Алисы в Стране Чудес» более 1 млрд рублей в российском прокате собрала «Иллюзия обмана 3»
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 ноября
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 17–23 ноября
 14
«Злая: Часть 2» оправдала все надежды кинотеатров в домашнем прокате
 2
ЕВА-660: Эпизод (не) на горячих источниках
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 606 - трансляция
 29
Кристоферу Нолану пришлось отдать «Трою», но зато сейчас он снимает «Одиссею»
