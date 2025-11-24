Четвёртый сезон сериала «Ричер» отснят

Съёмки четвёртого сезона сериала «Ричер» подошли к концу, о чём было объявлено на прошлой неделе. Даты премьеры у нового сезона пока нет. СМИ предполагают, что продолжение выйдет в 2026 году или в начале 2027-го.

Проект основан на серии романов писателя Ли Чайлда про бывшего военного полицейского Джека Ричера. Роль главного героя в адаптации исполняет Алан Ричсон.

«Ричер» выходит на стриминговом сервисе Prime Video. Первый сезон шоу появился на площадке в 2022-м, второй — в 2023-м. Третий вышел в этом году и показал лучший старт на Prime Video со времени выхода Fallout весной 2024 года.

В каждом из трёх выпущенных сезонов шоу по восемь эпизодов. А кроме основного шоу в работе также находится спин-офф, посвящённый Фрэнсис Нигли в исполнении Марии Стэн.