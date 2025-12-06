Милашка Люси пытается избежать насилия в первом отрывке из нового сезона «Fallout»

Платформа Amazon Prime Video представила первый отрывок из второго сезона сериала по мотивам культовой видеоигры «Fallout». Премьера новых эпизодов стартует 17 декабря. Увы, платформа решила выпускать по одной серии в неделю.

В отрывке, который имеет яркий комедийный оттенок, главная героиня — не по-апокалипсически добрая Люси Маклин — пытается всеми силами избежать насилия, объясняя потенциальным врагам, что существуют разные варианты дальнейшего развития событий.

Остаётся надеяться, что у неё отлично развит навык харизмы — иначе кровопролития точно не избежать.

Ну а Гуль пытается не умереть.