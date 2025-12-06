 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Дмитрий Нагиев опять страдает за наши грехи в тизер-трейлере «Ёлки 12» 76-летний Сэм Джексон и 45-летняя Ева Грин изображают супругов на первом кадре криминальной комедии Самый кассовый «Пункт назначения» собрал в прокате более $ 300 млн Призраки против блогеров в новом выпуске «Ужасы братьев Гримм» от Zenescope У Джеймса Кэмерона накопилась стопка записок для сценария следующего «Терминатора»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
641

Милашка Люси пытается избежать насилия в первом отрывке из нового сезона «Fallout»

Платформа Amazon Prime Video представила первый отрывок из второго сезона сериала по мотивам культовой видеоигры «Fallout». Премьера новых эпизодов стартует 17 декабря. Увы, платформа решила выпускать по одной серии в неделю.

В отрывке, который имеет яркий комедийный оттенок, главная героиня — не по-апокалипсически добрая Люси Маклин — пытается всеми силами избежать насилия, объясняя потенциальным врагам, что существуют разные варианты дальнейшего развития событий.

Остаётся надеяться, что у неё отлично развит навык харизмы — иначе кровопролития точно не избежать.

Ну а Гуль пытается не умереть.

Теги
ВидеоFalloutУолтон ГоггинсPrime Video
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

14Жадины из Amazon или график выхода серий второго сезона «Fallout»

Тоже интересно

17Valve анонсировала новый VR-шлем, новый PC и новый контроллер 7Перенесли GTA VI. Теперь она выйдет через год 26Спешите видеть! Дуэйн Джонсон играет как в последний раз в трейлере драмы «Крушащая машина» 31Царственная Энн Хэтэуэй и её загулявший муженёк Мэтт Дэймон на первых кадрах эпика Кристофера Нолана «Одиссея» 3Звезда «Падения дома Ашеров» и «Звёздного крейсера „Галактики“» появится в сериале Marvel «Квест Вижна»

Далее на КГ

0
Второй сезон криминальной драмы «Гангстерленд» с Томом Харди уже снимается в Лондоне
 0
Dark Horse перенесёт рассказ «Последнее желание» из «Ведьмака» в комикс — тот самый с джинном и Йеннифэр
 0
Зловещий хрюк: Zenescope показало несколько страниц из истории про незадачливых охотников на паранормальщину
 3
Выход «Симпсонов в кино 2» перенесли
 3
Сериальное золото «Лэндмен» продлён на третий сезон
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles III, часть 11
 5
Истребление роботов в тизере финального дополнения для Atomic Heart
 0
Рецензия и отзывы на игру «Зайчик»
 6
Кровавые гонки возвращаются в анонсирующем трейлере Carmageddon: Rogue Shift
 0
Мохнатый любимец публики возвращается в первом выпуске кровавой антологии от Marvel
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Первый тизер экранизации диснеевской «Моаны» не рискнул показать Дуэйна Джонсона в роли Мауи
 
Кино Приятного аппетита! Netflix официально сожрал студию Warner Bros и стриминг HBO
 
Кевин Смит очень своеобразно вернулся к своей «Догме» посредством нового комикса
 
Игры Группа крови на киберруке — отец-основатель жанра киберпанк рассказал о влиянии Виктора Цоя на своё творчество
 
Рецензия и отзывы на сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
 
Кино Идут съёмки фильма про Весельчака У из фантастики «Сто лет тому вперёд»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 702: «Бугония», когда закончатся «Аватары», комедия с Кифером Сазерлендом, «Злая. Часть 2»
 
9ЕВА
 
 
2Телеовощи – 628: Время офигительных историй
 
0Ноль кадров в секунду – 607: Космос дорожает
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 701: «Бегущий человек», «Охота за тенью», ужастик от ютубера, ребут «Черепашек-ниндзя», «Сны поездов»
 
11ЕВА – 661: Старые финалы
 
3Телеовощи – 627: Для мистера контента
 
0Ноль кадров в секунду – 606: Убийцы Горыныча
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 700: Юбилей, «Хищник: Планета смерти», «Битва за битвой», экранизация Лабубу, «Убойная суббота»
 
5ЕВА – 660: Эпизод (не) на горячих источниках
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru