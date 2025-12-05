 
 
Поиск
 
 
СЕРИАЛЫ
608

Сериальное золото «Лэндмен» продлён на третий сезон

Источник: Paramount

Платформа Paramount+ не стала ждать окончания второго сезона драмы про нефтедобытчиков «Лэндмен» и продлила созданный Тейлором Шериданом сериал на третий сезон.

Действие разворачивается в быстро развивающихся городках Западного Техаса и рассказывает современную историю людей, желающих быстро разбогатеть, работая в нефтедобывающей индустрии.

Повествование вдохновлено подкастом Boomtown. «Лэндмен» устраивает зрителям эмоциональные качели, а персонажам приходится на повседневной основе преодолевать разные трудности и невзгоды как в бизнесе, так и личного характера. История затрагивает темы экономики и геополитики.

Во втором сезоне неприятные старые тайны вполне могут доконать главного героя — Томми Норриса (Билли Боб Торнтон). Постоянно нарастает напряжение со стороны конкурентов, Ками Миллер (Деми Мур), а призраки прошлого из самого детства превращают и без того непростую жизнь в жестокую борьбу за выживание. И рано или поздно что-нибудь пойдёт не так.

Теги
ЛэндменParamount+Тейлор ШериданБилли Боб Торнтон
Комментарии (1)

