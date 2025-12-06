 
 
Выход «Симпсонов в кино 2» перенесли

Источник: 20th Century Fox

Полтора месяца назад компания 20 Century анонсировала анимационный фильм «Симпсоны в кино 2» — сиквел полнометражного приключения знаменитой сериальной семейки. Тогда же объявили дату выхода продолжения — 23 июля 2027 года, аккурат на двадцатилетний юбилей первого фильма. Но теперь планам релизнуться под такой красивый повод не суждено сбыться — вторую часть перенесли на полтора месяца. Теперь «Симпсоны в кино 2» выйдут 3 сентября 2027 года, как раз на праздничные выходные Дня труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября — для анонса переноса даже картинку нарисовали:

Промо-арт фильма «Симпсоны в кино 2»

«Симпсоны» — это самый продолжительный и самый высокорейтинговый американский мультсериал и ситком. Сюжет строится вокруг среднестатистический американской семьи из типичного городка под названием Спрингфилд, местонахождение которого сознательно не называется, чтобы каждый штат мог отнести его на свой счёт — кроме Аляски, куда герои отправились в первом полнометражном мультфильме, и Гавайев в силу особенностей географического расположения.

Первая часть «Симпсонов в кино» при бюджете в $ 75 млн собрала в прокате $ 536 млн, поэтому удивительно, что с сиквелом тянули так долго. На телевидение в данный момент идёт 37 сезон сериала — весной этого года его уже продлили ещё на четыре сезона.

Симпсоны в киноСимпсоны в кино 2Симпсоны
4«Minecraft в кино 2» вооружился для штурма кинопроката летом 2027 года 11«Симпсоны в кино 2» выйдут спустя двадцать лет после первого фильма 2Выбрали стулья с пиками: «Футурама» напоминает о скором возвращении новым трейлером

3Создатели комиксов выступили против искусственного интеллекта 13Netflix вторгнется в кинотеатры летом 2026 года с фильмом Дэвида Финчера и Брэда Питта 0Фэнтезийная манга «Чёрный клевер» обновила тираж 21Звезда «Ричера» Алан Ричсон опустился до детского экшена в трейлере фильма «Убойная суббота» 6Каникулам Марка Уолберга в трейлере экшена «Семейный план 2» мешает Кит Харингтон

