Выход «Симпсонов в кино 2» перенесли

Полтора месяца назад компания 20 Century анонсировала анимационный фильм «Симпсоны в кино 2» — сиквел полнометражного приключения знаменитой сериальной семейки. Тогда же объявили дату выхода продолжения — 23 июля 2027 года, аккурат на двадцатилетний юбилей первого фильма. Но теперь планам релизнуться под такой красивый повод не суждено сбыться — вторую часть перенесли на полтора месяца. Теперь «Симпсоны в кино 2» выйдут 3 сентября 2027 года, как раз на праздничные выходные Дня труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября — для анонса переноса даже картинку нарисовали:

«Симпсоны» — это самый продолжительный и самый высокорейтинговый американский мультсериал и ситком. Сюжет строится вокруг среднестатистический американской семьи из типичного городка под названием Спрингфилд, местонахождение которого сознательно не называется, чтобы каждый штат мог отнести его на свой счёт — кроме Аляски, куда герои отправились в первом полнометражном мультфильме, и Гавайев в силу особенностей географического расположения.

Первая часть «Симпсонов в кино» при бюджете в $ 75 млн собрала в прокате $ 536 млн, поэтому удивительно, что с сиквелом тянули так долго. На телевидение в данный момент идёт 37 сезон сериала — весной этого года его уже продлили ещё на четыре сезона.