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Лучший злодей Marvel сыграет модельера Карла Лагерфельда в сериале для Disney+

Источник: Тасс / Marvel Studios

Даниэль Брюль прославился как идеальный враг супергероев Marvel в блокбастере «Первый мститель: Противостояние» и сериале «Сокол и Зимний солдат». В перерыве между злодействами актёр сыграет знаменитого на весь мир модельера Карла Лагерфельда. Мини-сериал «Кайзер Карл» (Kaiser Karl) готовится к выходу на потоковом сервисе Disney+.

Если вы вдруг про него не слышали, то конечно видели портрет на модных сувенирах из Турции. Лагерфельд — это немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Вплоть до своей недавней смерти был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi, французского Chanel и владельцем собственного модного бренда.

Шестисерийный проект поведает историю головокружительного взлёта Лагерфельда на вершину парижской высокой моды 1970-х, когда гламурным балом правил Ив Сен-Лоран. Зрителей увлекут соперничеством модельера с Пьером Берже, сооснователем дома моды Yves Saint Laurent и партнёром его владельца. Не обойдут вниманием и любовную линию с Жаком де Башером.

Жером Салль («Турист») и Одри Эструго («Supreme: Бунтарский рэп») занимаются производством и режиссурой. Съёмки проходят в Монако, Италии и Франции при участии кинокомпании Gaumont («Люпен»).

Недавно Брюль снялся в претендующей на «Оскар» картине «На Западном фронте без перемен». Параллельно Лагерфельда собирается играть Джаред Лето, но уже в полнометражной картине.

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