«Терапию» с Харрисоном Фордом и Джейсоном Сигелом продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Apple TV+ позитивно оценил первый сезон многосерийной драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом. Настолько позитивно, что решил с проектом не прощаться и продлил его на второй сезон.

Сигел играет психотерапевта, застрявшего в собственном горе. Главный герой никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует.

Создателем и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Билл Лоуренс, благодаря которому зрители познакомились с «Клиникой» и «Тедом Лассо», который скоро возвращается на экраны со своим финальным сезоном.