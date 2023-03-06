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Приквел «Дюны» на паузе: из сериала выбыли режиссёр и одна из ведущих актрис

Источник: Warner Bros.

У многосерийного проекта по вселенной «Дюны» Дени Вильнёва очередные сложности. Съёмки сериала «Дюна: Cестринство» на паузе из-за новых кадровых перестановок. Проект по причине творческих разногласий покинули постановщик первых двух эпизодов Йохан Ренк и Ширли Хендерсон, ранее заявленная на роль Тулы, одной из сестёр дома Харконнен. Сейчас им спешно ищут замену.

В ноябре из сериала выбыла шоураннер Дайан Адему-Джон («Первородные»), и нынче за проект отвечает второй шоураннер Элисон Шапкер («Шпионка», «Грань»).

События приквела разворачиваются за 10 тыс. лет до происходящего в кинодилогии. Сёстры дома Харконнен Валя (Эмили Уотсон) и Тула противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и создают легендарный женский орден Бене Гессерит.

В сериале снимаются Индира Варма, Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Фрэнклин, Фаолиэнн Каннингэм, Аойф Хайндс, Хлоя Ли, Трэвис Фиммел и Марк Стронг. Вильнёв входит в команду исполнительных продюсеров сериала.

Теги
Дюна: Сестринство
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Источник фотографий: Depositphotos

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