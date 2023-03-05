Новые сериалы недели: триллер «Ты» и детектив «Перри Мейсон» возвращаются

Сезон 2

HBO

Главный герой истории — ветеран войны с ПТСР, которого сильно потрепала жизнь, и теперь он кое-как зарабатывает себе на жизнь в качестве частного детектива. Как раз тогда, в 30-е годы прошлого века, Лос-Анджелес потрясла серия похищений и убийств детей, и волею судеб именно Мейсон берёт на себя расследование