Новые сериалы недели: триллер «Ты» и детектив «Перри Мейсон» возвращаются

Весна начинается без значимых сериальных премьер. Зато на экраны вернётся пара уже знакомых зрителям сериалов. На кабельный канал HBO со вторым сезоном возвращается детективная драма «Перри Мейсон» с Мэттью Ризом. А потоковый сервис Netflix презентует вторую половину четвёртого сезона триллера «Ты».
Понедельник, 6 марта
драма, детектив
В ролях Вероника Фалькон, Мэттью Риз, Роберт Патрик, Ши Уигхэм, Джефферсон Мэйз, Джон Литгоу
Создатель Рон Фицджералд, Ролин Джонс
Главный герой истории — ветеран войны с ПТСР, которого сильно потрепала жизнь, и теперь он кое-как зарабатывает себе на жизнь в качестве частного детектива. Как раз тогда, в 30-е годы прошлого века, Лос-Анджелес потрясла серия похищений и убийств детей, и волею судеб именно Мейсон берёт на себя расследование
Вторник, 7 марта
фантастика, мистика, приключенческий, драма
В ролях Мэг Доннели, Дрейк Роджер, Бьянка Кайлич, Деметрия Маккинни, Джоджо Флейтес, Нида Куршид
Первый сезон приквела «Сверхъестественного» завершится тринадцатой серией Hey, That's No Way to Say Goodbye. Что будет с сериалом дальше, пока не сообщается.
Четверг, 9 марта
триллер
В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан
Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл
В продолжении экранизации книжной трилогии Кэролайн Кепнес зрители узнают, как поживают Джо, его возлюбленная Лав, их новорожденный сын и новые соседи смертоносной парочки. В основу третьего сезона легла опубликованная в апреле третья книга серии под названием You Love Me.
Стриминговый сервис Netflix выкатит вторую половину четвёртого сезона истории о маньячной любви.
Воскресенье, 12 марта
приключенческий, ужастик, боевик
В ролях Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Анна Торв, Нико Паркер, Сторм Рид
Создатель Крэйг Мазин, Нил Дракманн
Первый сезон «грибного» постапокалипсиса завершится девятым эпизодом под названием Look for the Light. Кабельный канал HBO продлил свой свежий хит на второй сезон.
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