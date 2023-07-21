Больше секса, драмы и Бейна в трейлере четвёртого сезона «Харли Квинн»

На Comic-Con в Сан-Диего представили новый трейлер четвёртого сезона «Харли Квинн», в котором главная готэмская злодейка (Кейли Куоко) обещает больше секса, драмы, Бейна и Харливи (Ядовитый Плющ озвучивает Лейк Белл). Персонаж говорит от первого лица — без разрушения четвёртой стены никуда.

В конце третьего сезона Харли Квинн решает попробовать себя в роли супергероини, и в продолжении проекта эта сюжетная линия получила своё развитие. Харли переживает, что новые решения с трудом вписываются в её криминальное прошлое. К тому же, правило не убивать людей даётся Квинн очень тяжело.

Первые три эпизода четвёртого сезона «Харли Квинн» выйдут 27 июля, а остальные серии проекта будут транслироваться раз в неделю.