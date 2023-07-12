Готэмские злодейски верхом на космическом фаллосе — постер четвёртого сезона «Харли Квинн»

Именно такого рода промо-арт стоит ожидать от анимационного сериала для взрослых. В сети появился постер четвёртого сезона экшен-комедии «Харли Квинн» по вселенной DC, и плакат этот говорит сам за себя. Новые эпизоды мультсериала начнут выходить на стриминговой платформе Max 27 июля.

Синопсиса у четвёртого сезона пока нет, хотя плакат, например, обещает незабываемую космическую «поездочку». И с этим утверждением сложно не согласиться — одно средство передвижения чего стоит.