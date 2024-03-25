Лестат и много драмы в трейлере второго сезона «Интервью с вампиром»

Вояж за океан не поможет главным клыкастым героям избавиться от одержимости под именем Лестат. Стриминговый сервис AMC+ опубликовал трейлер второго сезона «Интервью с вампиром» по знаменитой готической вселенной Энн Райс. Новые эпизоды многосерийной адаптации книг начнут выходить 12 мая.

Во втором сезоне мистического триллера Клодия (Делейни Хейлс) и её «старший брат» Луи (Джейкоб Андерсон) перебираются из Нового Ордеана в Париж. Оба бегут от воспоминаний о Лестате (Сэм Рид), но ещё не знают, что этот побег успехом не увенчается. В столице Франции герои знакомятся с Арманом (Ассад Заман) и его собратьями.