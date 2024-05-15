Отец Шелдона поднимает последнюю бутылку пива и навсегда прощается с сериалом (фото)

После семи сезонов в эфире «Детство Шелдона» вот-вот попрощается со зрителями, но исполнитель роли Джорджа Купера Лэнс Барбер уже это сделал. В его случае прощание вышло совсем уж грустным — отец Шелдона, как и было объявлено давным-давно в «Теории большого взрыва», покинул эту бренную вселенную. По такому поводу и пива выпить на съёмочной площадке не грех!

Пользующийся почти что необъяснимой популярностью спин-офф «Теории большого взрыва» подарил миру ещё один её спин-офф — про семейную жизнь старшего брата Шелдона Джорджи (Монтана Джордан) его невесты Мэнди (Эмили Осмент). Следующая на очереди Мисси?

Главные роли в сериале исполнили Иэн Армитедж, Реган Реворд, Зои Перри и Энни Поттс. Сам Джим Парсонс выступил в качестве рассказчика и, по совместительству, исполнительного продюсера проекта.