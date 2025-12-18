Новый тизер финала «Вампиров средней полосы» нагнетает интригу

Хоть «Вампиры средней полосы» и вернулись этой осенью с последним сезоном, но закончится мистический сериал уже в следующем году. Завершающий шоу третий сезон разделили на две половины по пять серий. Первая половина вышла в ноябре. Премьера второй состоится только в феврале 2026 года.
О грядущем финале напоминает и новый тизер сериала. Его показал онлайн-кинотеатр START. Ролик нагнетает интригу вокруг судеб центральных персонажей. Как ранее сообщал видеосервис, во второй части сезона зрителей «ждёт вампирская охота и грандиозная битва смоленских и уральских».
Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021-го. В декабре того же года вышел специальный новогодний эпизод. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В этих сезонах по восемь эпизодов.
Шоураннером, одним из сценаристов и режиссёров проекта является Алексей Акимов. Роли в его сериале исполняют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин, Тимофей Кочнев, Мария Лисовая и другие.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: