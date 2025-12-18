Новый тизер финала «Вампиров средней полосы» нагнетает интригу

Хоть «Вампиры средней полосы» и вернулись этой осенью с последним сезоном, но закончится мистический сериал уже в следующем году. Завершающий шоу третий сезон разделили на две половины по пять серий. Первая половина вышла в ноябре. Премьера второй состоится только в феврале 2026 года.



79

0%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p2,1 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t60097" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

О грядущем финале напоминает и новый тизер сериала. Его показал онлайн-кинотеатр START. Ролик нагнетает интригу вокруг судеб центральных персонажей. Как ранее сообщал видеосервис, во второй части сезона зрителей «ждёт вампирская охота и грандиозная битва смоленских и уральских».

Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021-го. В декабре того же года вышел специальный новогодний эпизод. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В этих сезонах по восемь эпизодов.

Шоураннером, одним из сценаристов и режиссёров проекта является Алексей Акимов. Роли в его сериале исполняют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин, Тимофей Кочнев, Мария Лисовая и другие.