СЕРИАЛЫ
183

Новый тизер финала «Вампиров средней полосы» нагнетает интригу

Источник: START

Хоть «Вампиры средней полосы» и вернулись этой осенью с последним сезоном, но закончится мистический сериал уже в следующем году. Завершающий шоу третий сезон разделили на две половины по пять серий. Первая половина вышла в ноябре. Премьера второй состоится только в феврале 2026 года.

О грядущем финале напоминает и новый тизер сериала. Его показал онлайн-кинотеатр START. Ролик нагнетает интригу вокруг судеб центральных персонажей. Как ранее сообщал видеосервис, во второй части сезона зрителей «ждёт вампирская охота и грандиозная битва смоленских и уральских».

Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021-го. В декабре того же года вышел специальный новогодний эпизод. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В этих сезонах по восемь эпизодов.

Шоураннером, одним из сценаристов и режиссёров проекта является Алексей Акимов. Роли в его сериале исполняют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин, Тимофей Кочнев, Мария Лисовая и другие.

Ещё на эту тему

13Третий сезон «Вампиров средней полосы» уйдёт на перерыв и продолжится в 2026 году 7Сериал «Майор Гром: Игра против правил» получил дату премьеры и трейлер 17«Киберслав» вернётся с новыми сериями в конце года 8Идут съёмки пятого сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые» 11Новый сериал «Тайный город» по книжному фэнтези Вадима Панова отснят

Тоже интересно

76Это вам не президент Финляндии: Джуд Лоу хочет войны в трейлере комедии «Кремлёвский волшебник» 17Второй приквел «Голодных игр» отснят 3Звезда «Падения дома Ашеров» и «Звёздного крейсера „Галактики"» появится в сериале Marvel «Квест Вижна» 5Герой интернет-мемов возвращается: постер фантастической комедии «Ждун 2» с датой премьеры 13«Внутренний зверь» Рассела Кроу рвётся на свободу в драме про смешанные боевые искусства (фото)

