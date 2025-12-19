У экшен-сериала «Икусагами: Последний самурай» будет второй сезон

Японский сериал «Икусагами: Последний самурай» не ограничится одним сезоном. Издание Variety сообщило, что у этого шоу стримингового сервиса Netflix будет второй сезон. Дата выхода продолжения пока не была раскрыта.

Первый сезон вышел на Netflix 13 ноября. Он состоит из шести эпизодов. Глава по контенту Netflix Japan Каата Сакамото описывал сериал, как «Сёгун» встречает «Игру в кальмара».

Действие проекта разворачивается в конце XIX века, когда время самураев подходило к концу. В эпоху Мэйдзи в Киото собираются 292 искусных воина, привлечённые обещанием огромного денежного приза. Деньги получит победитель опасного состязания. Один из воинов, Сюдзиро Сага, соглашается вступить в игру для того, чтобы спасти свою больную жену и ребёнка.

«Икусагами: Последний самурай» основан на манге, которая в свою очередь является адаптацией новеллы. Роль главного героя в экранизации исполняет Дзюнъити Окада («Фейбл»).