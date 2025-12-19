Старики Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу стали историей: Гай Ричи нашёл себе юного Холмса в тизере «Молодой Шерлок»

Amazon Prime Video презентовал первый тизер-трейлер сериала «Молодой Шерлок», заодно анонсировав дату выхода шоу на указанной выше платформе — 4 марта 2026 года.

Режиссёр Гай Ричи так и не сподобился снять третий полнометражный фильм с Робертом Дауни-младшим в роли Холмса и Джудом Лоу, играющим доктора Ватсона. Зато смог запустить очередной криминальный сериал про становление титульного персонажа, руководствуясь книжным циклом.

Судя по всему, молодой Холмс — жизнерадостный Холмс. Это объясняет обилие шуточек, экшена и быстрого темпа повествования. Кажется, именно эту идею хочет внушить нам тизер: