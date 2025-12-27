 
 
СЕРИАЛЫ
554

Побег невозможен: тизер фантастического триллера «Резервация» с Денисом Шведовым

Источник: KION

В конце года стриминговый сервис KION представил новый взгляд на свой готовящийся сериал «Резервация». Видеосервис показал первый тизер фантастического триллера, снятого по роману «Принцип чётности» Станислава Гимадеева. Книга вышла в 2003 году. Премьера адаптации намечена на 2026-й. Тизер нагнетает мрачную атмосферу происходящего в сериале.

В центре сюжета бывший полицейский Сергей. Когда он возвращается в родной город, то узнаёт, что тот отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Теперь закрытый город называют резервацией. В резервации живут по новым правилам, а любая попытка выйти за её пределы заканчивается смертью. Сергей хочет вытащить родных из ловушки и решается проникнуть на закрытую территорию. Там всё оказывается ещё хуже: годами в резервации бесследно исчезают дети. Их пропажа каким-то образом связана с аномалией, поэтому для спасения семьи Сергею придётся раскрыть тайну этого загадочного места.

Режиссёром «Резервации» является Алексей Андрианов («Шпион», «Васнецова», «Столыпин»). Главную роль в сериале сыграл Денис Шведов («Доктор Преображенский», «Мажор», «Майор»). Также роли в проекте исполнили Филипп Янковский, Полина Гухман, Екатерина Волкова, Тимофей Кочнев, Николай Шрайбер, Ольга Макеева, Алексей Розин, Денис Хохрин, Александр Аверин, Николай Лунин, Валерия Астапова и другие.

