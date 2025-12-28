Второй сезон фэнтези «Волшебный участок» получил новогодний постер

В этом году онлайн-кинотеатр Okko показал второй сезон своего комедийного фэнтезийного сериала «Волшебный участок». А к выходу всех эпизодов сезона сервис приурочил публикацию новогоднего постера фэнтези. На изображении персонажи в исполнении Анны Семенович, Николая Наумова и Ильи Соболева.

Продолжение вышло спустя два года после первого сезона. Действие новых серий развернулось в Санкт-Петербурге, где команда решала проблемы с местными сказочными.

Снял второй сезон режиссёр первого Степан Гордеев. У него в продолжении шоу сыграли Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Ева Смирнова, Алексей Кирсанов, Гоша Куценко, Антон Лапенко, Филипп Янковский, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Валентина Мазунина и другие.

В планах остаются фильм и спин-офф к «Волшебному участку». В спин-оффе под рабочим названием «Город гномов» появится Гнома-матерщинник в исполнинии Ильи Соболева. Другие персонажи, реквизит и локации нового сериала создаются с использованием генеративных технологий. «Город гномов» станет первым полноценным оригинальным сериалом Okko, созданным с использованием технологии искусственного интеллекта.