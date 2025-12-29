Создатели «Очень странных дел» не смогли экранизировать фэнтези «Талисман»

Несколько лет назад Братья Дафферы основали продюсерскую компанию для работы над своими новыми проектами. В первоначальные планы создателей «Очень странных дел» входила и сериальная адаптация романа «Талисман» писателей Стивена Кинга и Питера Страуба. Но в недавнем интервью CBR Дафферы рассказали, что сериал не будет снят. Они признались, что не смогли «взломать» и адаптировать «Талисман». А Росс Даффер вспомнил, что в колледже читал, как ему кажется, сценарий фильма по «Талисману». Он разрабатывался очень долго, и Россу жаль, что они с братом не стали теми, кто снял «проклятье» с экранизации книги. Netflix, на котором должен был выйти сериал, тоже отказался от проекта.

Оригинальный роман в жанре фэнтези рассказывает о приключениях мальчика Джека в обычном и сказочном мирах.

В настоящее время в работе находятся другие сериалы по произведениям Кинга. В этом году Майк Флэнаган завершил съёмки восьмисерийной версии хоррора «Кэрри», которая выйдет на Prime Video в 2026-м. Флэнаган также разрабатывает шоу по фэнтези «Тёмная башня». MGM+ готовит второй сезон фантастики «Институт». Остаётся в работе и адаптация фэнтези «Сказка».

«Очень странные дела» закончатся в этом году пятым сезоном. Он выйдет в трёх частях. Две уже появились на Netflix. Третья часть, включающая финальный эпизод шоу, выйдет 31 декабря.

Дафферы также принимают участие в создании спин-оффа «Очень странных дел», который находится на ранней стадии разработки и расскажет про новых героев в другом времени. Они продолжают работают над спин-оффом, хотя перешли с Netflix на Paramount.