Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 декабря

Сериал «Очень странные дела» напоследок выдал самый «гнилой» сезон с самой худшей серией за всю историю. А что произошло?
Топ самых популярных среди пиратов сериалов 2025 года. Какие предпочтения у адептов «Весёлого Рождера»?
Второй сезон фэнтези «Волшебный участок» получил новогодний постер. У сериала будет спин-офф, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта.
Побег невозможен: тизер фантастического триллера «Резервация» с Денисом Шведовым. Ролик нагнетает атмосферу.
Мастер исторической правды — режиссёр сериала «Чернобыль» — снимет сериал по игре Assassin's Creed. Там и актёры уже накопились.
Звезда «Бегущего в лабиринте» и «Стражей Галактики. Части 3» Уилл Поултер сыграет врача с тёмным прошлым в драмеди «Бей в точку». Для Apple TV.
Звезда сериала «Пространство» сыграет классического персонажа в финале «Звёздного пути: Странные новые миры». Томас Джейн станет космическим доктором.
Новые сериалы недели: конец «Очень странных дел» и возвращение отменённой звезды «Крика». А «Одна из многих» Винса Гиллигана уходит на перерыв.
Пираты и Тони Тони Чоппер в новом тизере второго сезона шоу «Ван-Пис». Третий уже снимают.
Звезда «Охотника за разумом» Холт Маккэллани станет злым титаном в третьем сезоне фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Сейчас выходит второй.
