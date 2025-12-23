 
 
Поиск
 
 
СЕРИАЛЫ
364

Звезда сериала «Пространство» сыграет классического персонажа в финале «Звёздного пути: Странные новые миры»

Источник: Paramount+

Научно-фантастический сериал «Звёздный путь: Странные новые миры» по собственной инициативе активно использует классических персонажей из оригинального сериала.

Собственно, центральный персонаж истории — капитан «Энтерпрайза» Кристофер Пайк — командовал легендарным кораблём до Джеймса Т. Кирка (и до того, как стал пикающим овощем). К слову, Кирк тоже периодически возникает в сюжете — его играет Пол Уэсли.

Также в финальном сезоне появятся такие известные герои, как Леонард «Боунз» Маккой и Хикару Сулу — эти роли исполнят Томас Джейн и Кай Мураками.

Оба персонажа появятся в заключительной серии пятого сезона, который станет последним для «Странных новых миров».

В июле Paramount+ продлила сериал до пятого сезона, а затем начала показ третьего.

У Джейна — киношного Карателя — уже есть в послужном списке действительно научно-фантастический сериал — «Пространство». Брать его на роль Боунза всего на одну серию — какая-то глупость. Уж, не собираются ли создатели анонсировать ещё один «Звёздный путь», но уже с совсем классическим составом?

Премьеры четвёртого и пятого сезонов пока неизвестны.

КастингЗвёздный путь: Странные новые мирыЗвёздный путьТомас Джейн
