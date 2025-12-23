 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Живому мертвецу Таносу тоже надо целиться в голову: новый трейлер сериала «Зомби Марвел» Милли Бобби Браун ответила на вопрос о Дэвиде Харборе впервые после предполагаемого конфликта DC показало новую злодейку Матриарха на обложке комикса про каноничную Чудо-женщину «Первобытная война» — боевик про Вьетнам с динозаврами — скоро выходит в цифре Первые сборы «Аватара: Пламя и пепел» — заметное отставание от «Аватара: Путь воды»
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
361

Телеовощи. Выпуск 631: Чапай и ещё чапее

Комментарии (2)

Ещё на эту тему

4Телеовощи. Выпуск 630: Хит-парад херов

Тоже интересно

7Мадс Миккельсен в компании ИИ улетает выживать в эмоционально сложной космической одиссее 5«Скалолаз» без Сильвестра Сталлоне выйдет летом 2026 года, но постарается не попасть под каток блокбастеров 7Уникальный ужастик про храбрую собаку «Глазами пса» скоро выходит в цифре 0Неделя кино на КГ — главные новости 3–9 ноября 0В двенадцатом выпуске Absolute Wonder Woman появится некий загадочный герой

Далее на КГ

2
Боевик от Джеймса Кэмерона и создателя «Джона Уика» уходит стразу на стриминг Hulu
 0
Второй сезон аниме «Беглый самурай» получил тизер
 3
Мангу «Кайдзю №8» экранизируют до конца в продолжении аниме
 0
Король джунглей возвращается: Тарзан сразится с Чёрной Бородой в новом комиксе
 12
Деревенщина из популярного мультиплеерного хоррора Dead by Daylight обзаведётся комиксом о своём прошлом
 2
Комедийный ужастик «Я иду искать 2» снёс постапокалипсис Ридли Скотта и встал на его место
 22
Новый трейлер «Сказки о царе Салтане» пересказывает сюжет фильма Сарика Андреасяна
 1
Бесславные мутанты: Marvel выпустит новый комикс про Отряд Икс под названием Inglorious X-Force
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 103
Трейлер «Одиссеи»! Добро пожаловать в эпик Кристофера Нолана
Сериалы Лёха, Тролли, Гриб, Карлсон и другие на новых кадрах продолжения сериала «Волшебный участок»
 
Клоун-монстр: DC выкатило новые обложки с Джокером из «Абсолютной» вселенной
 
Яростная контратака Колосса и Магики не пожалела многих в Ultimate Wolverine #11
 
Учим имена всех персонажей «Трона: Арес»: от Джареда Лета до Джиллиан Андерсон
 
Убийственный комикс «Изысканные трупы» бьёт рекорды продаж
 
Сериалы У сериала ужасов «Чужой: Земля» будет второй сезон
 
