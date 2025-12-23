 
 
7
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
1 238

Мастер исторической правды — режиссёр сериала «Чернобыль» — снимет сериал по игре Assassin's Creed

Источник: HBO

На стриминге Netflix стабильно идёт разработка художественного сериала по мотивам по-прежнему популярного — как бы ни старались разработчики — видеоигрового франчайза Assassin's Creed. Последний уже однажды, с большим трудом, был перенесён на большие экраны. Всего один раз. И вопреки известной присказке, получилось не очень хорошо.

Для сериала уже набрали актёрский состав: Том Уоллес, Лола Петтикрю, Закари Харт и Лора Маркус. Пока что создатели не сильно потратились на собранный ансамбль. Эти анонсы можно было игнорировать.

Куда более важная новость появилась сегодня: стало известно имя режиссёра. Постановщиком сериала назначен шведский кинематографист Йохан Ренк. В его активе есть премия «Эмми» за сериал «Чернобыль». Так что за историческую достоверность Assassin's Creed можно не переживать — она здесь, как известно, не предусмотрена в принципе.

Точного описания сюжета пока нет. Известно лишь общее: в центре истории окажется тайная война двух теневых фракций — одна стремится управлять судьбой человечества через контроль и манипуляции, другая выступает за свободу воли. Главными героями станут персонажи, которым предстоит определять судьбу мира на фоне ключевых событий истории.

Шоураннерами проекта назначены Роберто Патино и Дэвид Винер.

Netflix
Комментарии (7)

