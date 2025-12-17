Омар Си готов заменить Криса Хемсворта на съёмках «Наёмник: Сериал по «Тайлеру Рейку»» (фото)

Netflix распространил первый кадр со съёмок многосерийного экшена «Наёмник: Сериал по «Тайлеру Рейку»]. Омар Си исполняет главную роль, он уже сотрудничал с этим стримингом при создании криминального триллера «Люпен»:

Си сыграет наёмника, который должен спасти заложников в Ливии. Воюющие фракции и безжалостные убийцы станут прессовать главного героя, а сам центральный персонаж — совсем не рыцарь в сияющих доспехах — будет переживать эмоциональные травмы, предательства и принимать решения на грани жизни и смерти.

Шоураннером и продюсером назначен Глен Маззара («Ходячие мертвецы»). Все восемь эпизодов исполнительно спродюсируют Джо Руссо и Энтони Руссо — продюсеры и сценаристы фильмов с Крисом Хемсвортом.