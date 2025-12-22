Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 декабря

«Киберслав» вернётся с новыми сериями в конце года. Сразу тремя.
Старики Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу стали историей: Гай Ричи нашёл себе юного Холмса в тизере «Молодой Шерлок». Шутк, экшен и дата выхода.
Новый сериал «Тайный город» по книжному фэнтези Вадима Панова отснят. В нём сыграли Милош Бикович, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и другие.
Высокая цена поражения: трейлер второй главы финала «Очень странных дел». Борьба продолжается.
Психологический триллер «Несовершенные женщины» получил дату премьеры. В нём играют Кейт Мара, Элизабет Мосс и Керри Вашингтон.
Идут съёмки пятого сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые». Мама вернулась.
«На гребне волны» станет сериалом: хочется верить, что с Киану Ривзом. Сюжетное продолжение оригинальной картины.
У экшен-сериала «Икусагами: Последний самурай» будет второй сезон. Первый вышел в ноябре.
Сериал «Майор Гром: Игра против правил» получил дату премьеры и трейлер. Релиз запланирован на начало 2026 года.
Омар Си готов заменить Криса Хемсворта на съёмках «Наёмник: Сериал по „Тайлеру Рейку“» (фото). Мир двух полнометражных боевиков расширяется.
