 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Хоррор «Орудия» собрал в мировом прокате более $ 200 млн при бюджете в $ 38 млн Представлен новый кадр из пятого сезона «Медленных лошадей» с героем Гэри Олдмена Слишком рано вышел: «Аватар: Пламя и пепел» сильно проигрывает по сборам «Пути воды» Без Майкла Бэя, но с Джерри Брукхаймером: боевик Уилла Смита теперь с новым режиссёром и старым продюсером Слабенький сезон «Пацанов» позволил Карлу Урбану согласиться на изнуряющую роль в экшене «Мортал Комбат 2» (фото)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
455

Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 декабря

Источник: Amazon MGM
Теги
Омар СиNetflixКрис ХемсвортКиану РивзРоберт Дауни-младшийДжуд ЛоуAmazon MGMPrime VideoМилли Бобби БраунВайнона Райдер
Комментарии

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 декабря +Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 декабря +Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 ноября

Тоже интересно

10Control Resonant — трейлер нового слэшера от Remedy Entertainment 8Дичь по-диснеевски: Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун готовят фильм про Мисс Пигги 3Nikke: Goddess of Victory — анимированный трейлер кроссовера с Resident Evil 1Один из соавторов «Ходячих мертвецов» вернётся с новой историей в хоррор-антологии 9Terminator: Survivors задерживается и превращается в одиночное приключение

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 15–21 декабря
 5
На фоне «Аватара 3» новинки с Тимоти Шаламе и Сидни Суини не пострадали в прокате
 2
«Comic Con Игромир 2025»: Saikono Joker про финал «Зайчика»
 1
«Comic Con Игромир 2025»: интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой
 1
Представлен первый тизер-трейлер фильма «Оглянись» по манге автора «Человека-бензопилы»
 25
Машины против вулкана: трейлер мультфильма «Грузовички»
 35
Слишком рано вышел: «Аватар: Пламя и пепел» сильно проигрывает по сборам «Пути воды»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 610 - трансляция
 6
Из злодейки в мэры: Ядовитый Плющ станет главой Готэма
 0
Ну наконец-то: первая встреча «Абсолютных» Бэтмена и Чудо-женщины на страницах Absolute Wonder Woman #15
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Кровавая баня продолжается: Ubisoft добивает разработчиков Trials
 
Кино К вредному старикашке Джонни Деппу в рождественской истории присоединились Дейзи Ридли и Руперт Гринт
 
Игры Славянский кибер-ведьмак наносит ответный удар в тизере экшена «Киберслав: Затмение»
 
Игры Погоня за убийственным кадром на свалке приведёт к ужасному в комиксе во вселенной «Киберпанка 2077»
 
Четвёртый сезон костюмированной любовной драмы «Бриджертоны» выйдет зимой 2026 года
 
Мохнатый любимец публики возвращается в первом выпуске кровавой антологии от Marvel
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 704: «Достать ножи 3», возвращение Уве Болла, новый «Стрит Файтер», «Кристи», «Бегущий человек»
 
3ЕВА – 664: Болезнь «Проснулся девушкой»
 
0Ноль кадров в секунду – 609: По следам The Game Awards 2025
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 703: Продажа Warner Bros, «Зверополис 2», «Джей Келли», любимые фильмы Квентина Тарантино
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
4Телеовощи – 630: Хит-парад херов
 
3ЕВА – 663: (Не) тянем время
 
1Телеовощи – 629: Ни один котик не пострадал
 
3Ноль кадров в секунду – 608: Гипносиськи и тысячи шокированных детей
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru