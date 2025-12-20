 
 
СЕРИАЛЫ
445

Психологический триллер «Несовершенные женщины» получил дату премьеры

Источник: Apple TV

В следующем году стриминговый сервис Apple TV выпустит экранизацию романа в жанре психологического триллера «Несовершенные женщины». И у неё уже есть дата премьеры. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на видеосервис сообщило, что адаптация начнёт выходить с 18 марта 2026 года. В день премьеры Apple TV выпустит два эпизода шоу. Оставшиеся шесть будут выходить еженедельно до 29 апреля.

Главные роли в «Несовершенных женщинах» исполнят Кейт Мара («Карточный домик»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки») и Керри Вашингтон («Скандал»). Также в актёрском составе Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод»), Кори Столл («Миллиарды») и другие. Мара играет Нэнси, Мосс — Мэри, Вашингтон — Элеонору, Киннаман — Роберта, а Столл — Говарда.

Когда Нэнси Хеннесси убивают, она оставляет после себя двух лучших подруг, обожаемых мужа и дочь, а также тайного любовника, чьё имя она унесла с собой в могилу. Нэнси была великолепна, богата и любима всеми, кто её знал. Со стороны её жизнь была идеальной. Но пока расследование её смерти буксует, а подруги Элеонора и Мэри борются с горем, всплывают тёмные подробности, которые показывают, как мало они знали свою подругу, друг друга и, возможно, даже самих себя.

