СЕРИАЛЫ
487

Сериал «Последний рубеж» — детище создателей «Чёрного списка» — выкинут на мороз после одного сезона

Источник: Apple TV

Грустные новости для поклонников многосерийного экшен-триллера «Последний рубеж» (The Last Frontier). Потоковая платформа Apple TV+, где квартировался сериал, отменила шоу после первого сезона. Наше сочувствие всем, кто эмоционально вложился в историю персонажа Джейсона Кларка. Бросившие сериал после нескольких серий могут вновь порадоваться своей прозорливости.

По сюжету Кларк играл Фрэнка Ремника — судебного пристава во главе небольшого отдела где-то в самой малонаселённой части Аляски. Обычная рутина протагониста рвётся на мелкие клочья, когда в его юрисдикции падает тюремный транспортный самолёт, перевозивший преступников. Дюжины уголовников разбегаются и, разумеется, не желают возвращаться под стражу.

Фрэнк начинает подозревать, что крушение не было ошибкой, а лишь первой частью хорошо продуманного плана с непредсказуемыми и разрушительными последствиями.

Создатели более удачного и живучего сериала «Чёрный список» — Ричард Д’Овидио и Джон Бокенкамп — также работали над «Последним рубежом».

Премьера состоялась в октябре, а во всех смыслах последний эпизод вышел 5 декабря.

Комментарии (1)

