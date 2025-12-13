 
 
2
СЕРИАЛЫ
342

Годзилла поднимается из пучины вод на кадре из второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров»

Источник: Apple TV

Через два с половиной месяца на стриминговом сервисе Apple TV состоится премьера второго сезона фантастики «„Монарх“: Наследие монстров». Сериал является частью «Вселенной монстров» от кинокомпании Legendary Pictures, включающей проекты с участием Годзиллы. Появится кайдзю и в продолжении «Наследия монстров». Недавно видеосервис опубликовал короткие рекламные ролики к новому сезону шоу, в одном из которых показали возвращение Годзиллы. А портал Comicbook.com представил скриншот с изображением Годзиллы из этой рекламы.

Продолжение начнёт выходить 27 февраля 2026 года. Первый сезон дебютировал в ноябре 2023-го и состоял из 10 эпизодов. В актёрском составе проекта Уайатт Рассел, Курт Рассел, Анна Саваи и другие.

А уже 26 марта 2027 года в зарубежных кинотеатрах начнут показывать новый фильм-кроссовер «Годзилла и Конг: Сверхновая».

В работе находятся и другие проекты по «Вселенной монстров». По информации инсайдеров, одним из них станет сериал-приквел, действие которого развернётся во время Холодной войны.

