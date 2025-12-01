Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 ноября

Эпичного возвращения не случилось — перезапуск «Клиники» обзавёлся первым тизером. Стар. Суперстар.
Для Wink готовят спортивную драму «Игра на вылет» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Сериал на тему тенниса.
Ева Грин сыграет тётю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдэй». Вот это родственница!
Третий сезон «Вампиров средней полосы» уйдёт на перерыв и продолжится в 2026 году. Финал придётся ещё подождать.
Зрители сделали один из новых эпизодов «Очень странных дел» самым высокооценённым на IMDb. Впереди ещё половина серий пятого сезона.
Ещё один спин-офф «Новобранца» с Натаном Филлионом получил зелёный свет. Пока только на пилотный эпизод.
Четвёртый сезон сериала «Ричер» отснят. Проект выходит на Prime Video.
Новые сериалы недели: «Очень странные дела» подходят к концу. Вот они и добрались до финала.
Великаны, циклоп Полифем и сирены на новых постерах второго сезона шоу «Перси Джексон и Олимпийцы». Премьера всё ближе.
Возможен новый сериал по «Вселенной монстров». Действие которого развернётся во время Холодной войны.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: