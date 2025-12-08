Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 декабря

Первые два эпизода сериала «Бог войны» снимет режиссёр «Сёгуна». На сериализацию культовой игры зовут лучшие кадры.

Суровые разборки подальше от престолов в финальном трейлере сериала «Рыцарь семи королевств». Здесь показывают битвы от первого лица.

Жадины из Amazon или график выхода серий второго сезона «Fallout». По эпизоду в неделю.

Идут съёмки драмеди «Нефть» с Антоном Васильевым и Кристиной Асмус. Водопроводчик из глубинки обнаружит чёрное золото и поборется за него с местной мафией.

Появился отрывок из криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской. Честная таможенница окажется перед сложным выбором, когда финская мафия похитит её мужа.

Милашка Люси пытается избежать насилия в первом отрывке из нового сезона «Fallout». Вряд ли у неё получится.

Фантастический сериал «Вегетация» по книге автора «Пищеблока» отснят. В нём сыграли Алексей Серебряков и Дмитрий Чеботарёв.