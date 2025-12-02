Идут съёмки драмеди «Нефть» с Антоном Васильевым и Кристиной Асмус

В производстве драматический сериал с элементами комедии «Нефть». О начале его съёмок вчера сообщили онлайн-кинотеатры START и PREMIER на официальных страницах во «ВКонтакте». В этих видеосервисах сериал и выйдет в будущем.

По сюжету водопроводчик из провинции обнаружил нефть в своём колодце. И из-за неё он вынужден бросить вызов местной мафии.

А вот как START описывает сюжет «Нефти»:

Скромный провинциальный работник водоканала Семён Плахов по воле случая и землетрясения становится нефтедобытчиком. То есть буквально в его колодце открывается нефтяная скважина. Теперь Семёну предстоит научиться добывать чёрное золото и наконец-то начать жить по-людски. А построить «самый честный нечестный бизнес» оказывается гораздо сложнее, чем он думал. Цитата из пресс-релиза

Главную роль в сериале исполняет Антон Васильев («Подслушано в Рыбинске»). Также в проекте играют Иван Добронравов, Елена Николаева, Александр Горбатов, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Роза Хайруллина, Андрей Максимов, Валери Зоидова и другие.

Снимает «Нефть» режиссёр Алексей Шабаров. Сценарий шоу написали Павел Тетерский и Матвей Тетерский («Жвачка»). Их проект будет состоять из восьми эпизодов.