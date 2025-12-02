 
 
13
СЕРИАЛЫ
2 141

Идут съёмки драмеди «Нефть» с Антоном Васильевым и Кристиной Асмус

Источник: START, PREMIER

В производстве драматический сериал с элементами комедии «Нефть». О начале его съёмок вчера сообщили онлайн-кинотеатры START и PREMIER на официальных страницах во «ВКонтакте». В этих видеосервисах сериал и выйдет в будущем.

По сюжету водопроводчик из провинции обнаружил нефть в своём колодце. И из-за неё он вынужден бросить вызов местной мафии.

А вот как START описывает сюжет «Нефти»:

Скромный провинциальный работник водоканала Семён Плахов по воле случая и землетрясения становится нефтедобытчиком. То есть буквально в его колодце открывается нефтяная скважина. Теперь Семёну предстоит научиться добывать чёрное золото и наконец-то начать жить по-людски. А построить «самый честный нечестный бизнес» оказывается гораздо сложнее, чем он думал.

Цитата из пресс-релиза

Главную роль в сериале исполняет Антон Васильев («Подслушано в Рыбинске»). Также в проекте играют Иван Добронравов, Елена Николаева, Александр Горбатов, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Роза Хайруллина, Андрей Максимов, Валери Зоидова и другие.

Снимает «Нефть» режиссёр Алексей Шабаров. Сценарий шоу написали Павел Тетерский и Матвей Тетерский («Жвачка»). Их проект будет состоять из восьми эпизодов.

Кадры из сериала «Нефть» Кадры из сериала «Нефть» Кадры из сериала «Нефть» Кадры из сериала «Нефть» Кадры из сериала «Нефть»
Теги
ГалереяНефтьSTART
Комментарии (13)

