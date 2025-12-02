Первые два эпизода сериала «Бог войны» снимет режиссёр «Сёгуна»

Телевизионный сериал по мотивам одноимённой видеоигры «Бог войны» (God of War) для стриминговой платформы Amazon Prime Video пополнил свои ряды опытным режиссёром Фредом Туа.

Издание Variety утверждает, что Туа снимет первые два эпизода эпического сериала, который сейчас находится на этапе предпроизводства. Также подтверждено, что Amazon сразу заказал два сезона. В данный момент идёт кастинг на главные роли.

Сериал адаптирует историю главного героя — спартанца с тяжёлой судьбой Кратоса, начиная с игры 2018 года.

«Бог войны» рассказывает о взаимоотношениях отца и сына — Кратоса и Атрея — которые отправляются в непростое и опасное путешествие, чтобы развеять пепел жены и матери Фэй. На протяжении приключения Кратос пытается собственным примером показать сыну, каким богом следует быть. В свою очередь Атрей старается пробудить в отце человечность.

Туа — успешный и многого добившийся телевизионный постановщик. Он был отмечен премией «Эмми» за режиссуру исторической драмы 2024 года «Сёгун». Также он работал над хитами «Мир Дикого запада», «Ходячие мертвецы» и «Хранители».

Шоураннером, сценаристом и продюсером «Бога войны» выступает Рональд Д. Мур.