Метагалактический мегакинопортал
Айзек Азимов ещё немножко покрутится: эпический сериал «Основание» продлили на четвёртый сезон Из-за однополых браков в мультиках Снуп Доггу страшно ходить в кинотеатры Адам Драйвер два года работал над «Звёздными войнами» про искупление Бена Соло — в Disney не поняли, зачем он это делал Грудастая киборг-героиня, говорящий дельфин и унитаз-телепорт: анонс комикса Sugar Bomb: Portal Potty DC объяснили, чем воскресший легендарный импринт Vertigo отличается от другого подразделения Black Label
• • •
 
29
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
4 377

Первые два эпизода сериала «Бог войны» снимет режиссёр «Сёгуна»

Источник: Sony

Телевизионный сериал по мотивам одноимённой видеоигры «Бог войны» (God of War) для стриминговой платформы Amazon Prime Video пополнил свои ряды опытным режиссёром Фредом Туа.

Издание Variety утверждает, что Туа снимет первые два эпизода эпического сериала, который сейчас находится на этапе предпроизводства. Также подтверждено, что Amazon сразу заказал два сезона. В данный момент идёт кастинг на главные роли.

Сериал адаптирует историю главного героя — спартанца с тяжёлой судьбой Кратоса, начиная с игры 2018 года.

«Бог войны» рассказывает о взаимоотношениях отца и сына — Кратоса и Атрея — которые отправляются в непростое и опасное путешествие, чтобы развеять пепел жены и матери Фэй. На протяжении приключения Кратос пытается собственным примером показать сыну, каким богом следует быть. В свою очередь Атрей старается пробудить в отце человечность.

Туа — успешный и многого добившийся телевизионный постановщик. Он был отмечен премией «Эмми» за режиссуру исторической драмы 2024 года «Сёгун». Также он работал над хитами «Мир Дикого запада», «Ходячие мертвецы» и «Хранители».

Шоураннером, сценаристом и продюсером «Бога войны» выступает Рональд Д. Мур.

Теги
Amazon MGMPrime Video
 
Tearlach
Лучший комментарий
+32

Мне кажется Педро Паскаль и Белла Рамси,
впишутся гораздо лучше, у них уже есть опыт совместной работы, химия и горячая любовь зрителей. В конце концов, в оригинале нигде не написано что у Кратоса не было усов, а Атрей не был трансгендером.
Комментарии (29)

