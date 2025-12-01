Телеовощи. Выпуск 628: Время офигительных историй

Оценки
Содержание
Оценки эпизодов
|06:27 —
|Обсуждение новостей
|33:38 —
|«Очень странные дела» — 5x01
|54:03 —
|«Метод» — 3x01—04
|01:11:30 —
|«Могучая девятка» — 1x04
|01:26:53 —
|«Лэндмен» — 2x02
|01:33:54 —
|«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — 1x05
|01:52:41 —
|«Ведьмак» — 4x05
|02:02:38 —
|«Робин Гуд» — 1x04
|02:12:56 —
|«Король и завоеватель» — 1x07
|02:25:12 —
|«Южный Парк» — 28x04
|02:35:17 —
|Revisioned: Tomb Raider — 1x01—10
|02:47:16 —
|«Конь БоДжек: Рождественское желание Сабрины»
|02:53:23 —
|«Друзья» — 1x05—06
|03:03:51 —
|«Чудо» — 1x03
|03:17:40 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x18
|03:26:23 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x11
|03:45:09 —
|«Зена — королева воинов» — 2x12
|03:58:39 —
|«Мажор» — 1x08
|04:08:01 —
|«Шахта» — 1x10
|04:20:37 —
|«Ангел» — 3x17
|04:27:18 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|04:32:26 —
|Завершение и благодарности спонсорам
