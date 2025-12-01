 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Смертная Карен Гиллан полюбит бессмертного горца Генри Кавилла Придурковатость Криса Пратта в «Стражах галактики» стала пропуском в Голливуд для Глена Пауэлла Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Кровавая красота: Alpaca издаст европейский комикс про печально известную графиню Елизавету Батори Ещё один спин-офф «Новобранца» с Натаном Филлионом получил зелёный свет
КИНО
СЕРИАЛЫ
290

Телеовощи. Выпуск 628: Время офигительных историй

 
ВидеоТелеовощи
3Телеовощи. Выпуск 627: Для мистера контента

0Два друга-супергероя и их жёны вновь устраивают двойное свидание в Ultimate Spider-Man #20 0«Трон: Арес» — пермьера через 10 дней 2Ноль кадров в секунду. Выпуск 599: Предъюбилейный коротыш 7С небес под землю: второй сезон «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой получил тизер 4Добавление Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass оказалось сомнительным решением

6
«Супергёрл» с Милли Олкок может обойтись студии в круглую сумму
 1
«Колдунья в погонах II» всё ещё существует
 0
KГ игpaeт: Mega Man Battle Network 3, часть 2
 7
«Я иду искать 2» показал всех звёзд: Самару Уивинг, Сару Мишель Геллар и Элайджу Вуда
 0
«Годзилла» снова штурмует аниме
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Планчетт. Кулинарная ведьмочка»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 1
Сказка «Горыныч» собрала больше 1,5 млрд рублей в прокате
 5
Появился отрывок из криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской
 12
Дед Мороз, злодейка Вьюга, Варя и другие на характер-постерах фэнтези «Снеговик»
Мадс Миккельсен показывает чудеса кунг-фу в отрывке фэнтези-экшена «Поймать монстра»
 
Тизер-трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл»
 
Игры Ubisoft просит авторов Star Wars Outlaws увольняться добровольно
 
«Заклятие 4: Последний обряд» ставит рекорды серии на первых сеансах
 
Саб-Зиро и не менее экстравагантные личности ворвутся во вселенную DC в специальном выпуске DC K.O.
 
«Не заходи в этот дом, сука!» Элая Рота и Снуп Догга станет настоящим ужастиком
 
0Телеовощи – 628: Время офигительных историй
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 701: «Бегущий человек», «Охота за тенью», ужастик от ютубера, ребут «Черепашек-ниндзя», «Сны поездов»
 
11ЕВА – 661: Старые финалы
 
3Телеовощи – 627: Для мистера контента
 
0Ноль кадров в секунду – 606: Убийцы Горыныча
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 700: Юбилей, «Хищник: Планета смерти», «Битва за битвой», экранизация Лабубу, «Убойная суббота»
 
5ЕВА – 660: Эпизод (не) на горячих источниках
 
0Телеовощи – 626: Потенциал деда
 
1Ноль кадров в секунду – 605: Как изгнать дух одиночества
