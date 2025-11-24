 
 
Два друга-супергероя и их жёны вновь устраивают двойное свидание в Ultimate Spider-Man #20 Вегасовские войны: Джина Карано сыграет в юридическом сериале с обилием мордобоя Телеролик третьего сезона аниме «Ванпанчмен» раскрыл дату премьеры Призраки против блогеров в новом выпуске «Ужасы братьев Гримм» от Zenescope Только «Пираты» и никаких «Круизов»! Disney отказала Эмили Блант и Дуэйну Джонсону в сиквеле
КИНО
СЕРИАЛЫ
263

Телеовощи. Выпуск 627: Для мистера контента

+Телеовощи. Выпуск 626: Потенциал деда

8«Не заходи в этот дом, сука!» Элая Рота и Снуп Догга станет настоящим ужастиком 0Организаторы Summer Game Fest 2026 определились с временем и местом проведения мероприятия 5Режиссёр Мэгги Джилленхол и актриса Джесси Бакли на новой фотографии со съёмок фильма «Невеста» 19Первый взгляд на звезду «Очень странных дел» Сэди Синк на съёмках «Человека-паука 4» 3Эро-кликер Souper Game от художника «Невинных ведьм» получил озвучку и дату выхода

10
В 2026 году снимут первый из новых фильмов про Незнайку и его друзей
 3
Четвёртый сезон сериала «Ричер» отснят
 0
Рецензия и отзывы на комикс «LastMan. Последний мужик»
 0
Рецензия и отзывы на игру «Syberia — Remastered»
 4
Режиссёр единственного миллиардника 2025 года готовится снять сверхъестественный романтический фильм
 8
После «Горыныча» и «Алисы в Стране Чудес» более 1 млрд рублей в российском прокате собрала «Иллюзия обмана 3»
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 ноября
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 17–23 ноября
 14
«Злая: Часть 2» оправдала все надежды кинотеатров в домашнем прокате
 2
ЕВА-660: Эпизод (не) на горячих источниках
Их ответ Анне Пересильд! Сабрина Карпентер станет новой Алисой в стране чудес в мюзикле от Universal
 
Игры На мороз! Глава Remedy покидает компанию на фоне слабых продаж FBC: Firebreak
 
Alpaca выпустит учебник, который научит вас тому, как нужно правильно писать комиксы
 
Игры Первый трейлер OD — хоррора от Хидео Кодзимы
 
Пол Радд и Джек Блэк напуганы до чёртиков на первых кадрах комедийного ужастика «Анаконда»
 
Игры Silent Hill f продаётся лучше, чем ремейк Silent Hill 2
 
0Телеовощи – 627: Для мистера контента
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 700: Юбилей, «Хищник: Планета смерти», «Битва за битвой», экранизация Лабубу, «Убойная суббота»
 
2ЕВА – 660: Эпизод (не) на горячих источниках
 
0Телеовощи – 626: Потенциал деда
 
1Ноль кадров в секунду – 605: Как изгнать дух одиночества
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 699: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Везунчики», «Крушащая машина», возвращение «Мумии» и «Гремлинов»
 
6ЕВА – 659: Генератор мудаков
 
5Телеовощи – 625: Проникновение через дымоход
 
1Ноль кадров в секунду – 604: Слабоумие — это неразумно
