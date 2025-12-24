Новые сериалы недели: конец «Очень странных дел» и возвращение отменённой звезды «Крика»

Среда, 24 декабря
В ролях Rhea Seehorn
Новинка от создателей «Во все тяжкие» Винса Гиллигана успела как следует пошуметь, несмотря на откровенно медитативный темп повествования. Многочисленные номинации на «Золотой Глобус», близкие к идеальным отзывы критиков и звание самого популярного сериала Apple TV+ в истории прилагаются. Продление на второй сезон было досрочным, однако зрители от происходящего пока не в восторге.
Четверг, 25 декабря
драма, мистика
В ролях Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин
Создатель Мэтт Даффер, Росс Даффер
Сезон 5 (часть 2)
Едва ли не самый обсуждаемый сериал последнего десятилетия приближается к своему неминуемому концу. Создатели пытались растянуть это дело как могли, но увы — вторая половина последнего, пятого сезона выходит на Netflix уже завтра. Зато парочка финальных эпизодов припасена для новогодней ночи — отличный способ её провести.
Суббота, 27 декабря
Аналитик первого поколения понимает, что его мозг взломан, что позволяет получить доступ к его чувствам. Оказавшись между агентством и хакерами, он притворяется обычным, чтобы раскрыть виновников.
Новинка от Peacock примечательная разве что исполнителями главных ролей. И если звездой Marvel Симу Лю вряд ли кого-то можно удивить, то присутствие отменённый и уволенной из «Крика» Мелиссы Барреры — неожиданный бонус. Не так часто мы с вами наблюдаем подобные камбэки.
Воскресенье, 28 декабря
драма
В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли
Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон
Сериал с Джереми Реннером пока не получил продления на пятый сезон.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: