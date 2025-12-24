Новые сериалы недели: конец «Очень странных дел» и возвращение отменённой звезды «Крика»

Премьера +

Канал неизвестен

Аналитик первого поколения понимает, что его мозг взломан, что позволяет получить доступ к его чувствам. Оказавшись между агентством и хакерами, он притворяется обычным, чтобы раскрыть виновников.

Новинка от Peacock примечательная разве что исполнителями главных ролей. И если звездой Marvel Симу Лю вряд ли кого-то можно удивить, то присутствие отменённый и уволенной из «Крика» Мелиссы Барреры — неожиданный бонус. Не так часто мы с вами наблюдаем подобные камбэки.