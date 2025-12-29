 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рецензия и отзывы на фильм «Орудия» Придурковатость Криса Пратта в «Стражах галактики» стала пропуском в Голливуд для Глена Пауэлла «Аватар: Пламя и пепел» уже установил рекорд для серии фильмов Джеймса Кэмерона «Comic Con Игромир 2025»: аудиоинтервью с Иваном Жарковым, актёром дубляжа и голосом Тора Могучий дуэт Николаса Кейджа и Кристиана Бэйла в первом тизере фильма по игре «Мэдден»
4
СЕРИАЛЫ
831

Сериал «Очень странные дела» напоследок выдал самый «гнилой» сезон с самой худшей серией за всю историю

Источник: Netflix

Культовый сериал «Очень странные дела», завершающий свой жизненный цикл на площадке Netflix с разбитым на три части заключительным пятым сезоном, по непонятным никому причинам чем-то взбесил неравнодушных зрителей. Последние не поленились выразить своё недовольство увиденным в виде оценок и рейтингов.

Впервые за всю историю своего существования сериал получил «гнилой» зрительский рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — 57%. У первого сезона — 84%, второго — 90%, третьего — 86% и четвёртого — 89%.

Также на ресурсе IMDb, где можно проследить зрительские оценки каждого эпизода, складывается следующая картина: у шестой серии пятого сезона — самая низкая оценка за всю историю шоу — 5,6 из 10. Ранее таковой считалась седьмая серия второго сезона с 6,0.

Что же за враги незаметно прокрались и испортили всем праздник?

Режиссёрами эпизода числятся Мэтт Даффер, Росс Даффер и Шон Леви. Всё понятно — преступное сообщество создателей сериала.

«Глава седьмая: Мост» рассказывает о том, как команда главных героев собирается вместе, чтобы вступить в финальную схватку со злом. Ставки как никогда высоки — ведь на кону судьбы миров.

Финальный эпизод выйдет на платформе 31 декабря.

Очень странные делаNetflixШон ЛевиМэтт ДафферРосс Даффер
Комментарии (4)

13Топ самых популярных среди пиратов сериалов 2025 года

4Героический киборг-убийца Т-800 защищает повстанцев в первом выпуска серии «Терминатор: Металл» 13За многочисленные преступления судебная драма Рассела Кроу в роли Германа Геринга уже сослана на цифру 46Джеймс Кэмерон считает: «Терминатор: Тёмные судьбы» стал отличным финалом для персонажа Арнольда Щварценеггера 0КГ играет: Silent Hill 4: The Room, часть 5 21Огромный ствол Кейт Бекинсейл на первом кадре боевика «Дикая кошка»

4
«Аватар: Пламя и пепел» устойчиво идёт к своему первому миллиарду
 0
«Comic Con Игромир 2025»: интервью c геймдизайнером и сценаристом игры «Русы против ящеров»
 0
КГ играет: Marlow Briggs and the Mask of Death
 9
Аниме «Ванпанчмен» получит продолжение в 2027 году
 0
Триллерное аниме «Выдающиеся звери» закончится весной 2026 года
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 611 - трансляция с вебками
 10
Второй сезон фэнтези «Волшебный участок» получил новогодний постер
 0
«Comic Con Игромир 2025»: аудиоинтервью про метройдванию «Дети берёзы»
 0
«Comic Con Игромир 2025»: аудиоинтервью с Иваном Жарковым, актёром дубляжа и голосом Тора
 0
Инфлюенсер, убийство и камера: AWA представили комикс Pick-Up
Грядёт юбилейный 800-й выпуск «Мстителей», и к нему подготовят кое-что эпичное
 
Кино Сильвестр Сталлоне — это я: как выглядит Энтони Ипполито в роли идущего к успеху и «Рокки» Слая (фото)
 
Появились первые кадры с Викторией Исаковой в образе доны Оканы на съёмках сериала «Трудно быть богом»
 
Старики Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу стали историей: Гай Ричи нашёл себе юного Холмса в тизере «Молодой Шерлок»
 
Кино Шедевру «Битва за битвой» с Леонардо Дикаприо не хватило жалких ста миллионов долларов до окупаемости
 
Кино «Кей-поп-охотницы на демонов 2» начнут мировое турне только в 2029 году
 
