Сериал «Очень странные дела» напоследок выдал самый «гнилой» сезон с самой худшей серией за всю историю

Культовый сериал «Очень странные дела», завершающий свой жизненный цикл на площадке Netflix с разбитым на три части заключительным пятым сезоном, по непонятным никому причинам чем-то взбесил неравнодушных зрителей. Последние не поленились выразить своё недовольство увиденным в виде оценок и рейтингов.

Впервые за всю историю своего существования сериал получил «гнилой» зрительский рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — 57%. У первого сезона — 84%, второго — 90%, третьего — 86% и четвёртого — 89%.

Также на ресурсе IMDb, где можно проследить зрительские оценки каждого эпизода, складывается следующая картина: у шестой серии пятого сезона — самая низкая оценка за всю историю шоу — 5,6 из 10. Ранее таковой считалась седьмая серия второго сезона с 6,0.

Что же за враги незаметно прокрались и испортили всем праздник?

Режиссёрами эпизода числятся Мэтт Даффер, Росс Даффер и Шон Леви. Всё понятно — преступное сообщество создателей сериала.

«Глава седьмая: Мост» рассказывает о том, как команда главных героев собирается вместе, чтобы вступить в финальную схватку со злом. Ставки как никогда высоки — ведь на кону судьбы миров.

Финальный эпизод выйдет на платформе 31 декабря.