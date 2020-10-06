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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Пэдди Консидайн сыграет короля Визериса в эпическом фэнтези «Дом Дракона»

Первое имя официально внесено в кастинг-лист эпического фэнтези «Дом Дракона». Пэдди Консидайн («Острые козырьки», «Третий день») сыграет венценосную особу в 10-серийном приквеле «Игры престолов» от кабельного канала HBO.

Ему досталась роль короля Визериса Таргариена, избранного Великим советом лордов Вестероса унаследовать престол после своего деда Джейхейриса Таргариена Первого. Визерис — добрый и достойный человек, чьим единственным желанием было сохранить и приумножить наследие своего предшественника. Но, как известно, хороший человек не всегда хороший король.

События экранизации романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» развернутся за 300 лет до происходящего в романах «Песни Льда и Пламени». Эпическое фэнтези посвящено Таргариенам — единственной семье повелителей драконов, выживших после Рока Валирии и обретших новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

Шоураннерами первого сезона числятся Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал — соавтор проекта наряду с Мартином — отвечает за сценарий совместно с Сарой Ли Хесс, а Сапочник снимет несколько эпизодов, включая первый. Все четверо совместно с Винсом Джерардисом («Игра престолов», «Телепорт») — исполнительные продюсеры проекта.

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Дом Дракона
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