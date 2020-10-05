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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Билли Бутчер обещает бойню в свежем тизере финала второго сезона «Пацанов»

Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий тизер заключительного эпизода второго сезона «Пацанов». Видеоролик сулит нешуточную заварушку с участием всех главных персонажей. Чем завершится решающее противостояние, зрители узнают 9 октября.

Восьмой эпизод под названием What I Know подведёт промежуточный итог в истории крайне напряжённых взаимоотношений «Пацанов» и «Семёрки». И простые смертные, не обладающие сверхспособностями, не так уж и беспомощны в сравнении с главными супергероями страны. В конце концов, политика Хоумлендера и Шторма радует во вражеском стане далеко не всех.

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Темы
 
Видео Пацаны
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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