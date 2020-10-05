Билли Бутчер обещает бойню в свежем тизере финала второго сезона «Пацанов»

Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий тизер заключительного эпизода второго сезона «Пацанов». Видеоролик сулит нешуточную заварушку с участием всех главных персонажей. Чем завершится решающее противостояние, зрители узнают 9 октября.

Восьмой эпизод под названием What I Know подведёт промежуточный итог в истории крайне напряжённых взаимоотношений «Пацанов» и «Семёрки». И простые смертные, не обладающие сверхспособностями, не так уж и беспомощны в сравнении с главными супергероями страны. В конце концов, политика Хоумлендера и Шторма радует во вражеском стане далеко не всех.