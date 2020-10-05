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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Опасная Карен Фукухара показывает класс на съёмках второго сезона «Пацанов»

Карен Фукухара («Отряд самоубийц»), исполнительница роли Кимико в «Пацанах», лиха не только по ту, но и по это сторону экрана. Оказывается, актриса сама исполняет трюки, одним из которых она не без гордости поделилась в своём инстаграме — та самая сцена с русскими из пятой серии второго сезона:

Как видим, место в пацанском отряде она полностью заслужила.

Помимо Фукухары актёрский состав сериала включает Карла Урбана, Энтони Старра, Джека Куэйда, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейса Кроуфорда, Джесси Т. Ашера, Нэйтана Митчелла, Ласа Алонсо, Томера Капона и Аю Кэш.

Финальная серия второго сезона выходит уже на этой неделе, но не переживайте — «Пацаны» давным-давно обеспечили себя продлением.

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