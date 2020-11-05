Кейли Куоко осознаёт, что успеха «Теории большого взрыва» ей уже не повторить

Ещё полтора года назад Кейли Куоко снималась в одном из самых успешных и долгоиграющих сериалов на телевидении, получая по миллиону долларов за каждый эпизод «Теории большого взрыва», а сейчас играет стюардессу в комедийном триллере от HBO Max. Что, в общем-то, тоже неплохо, но сами понимаете — размах уже не тот. Актриса это понимает тоже, равно как и то, что повторить былой успех ей, скорее всего, не светит:

Этот опыт — актёрский состав, количество времени, проведённого вместе, гонорары и рейтинги — это было неслыханно, просто безумие. Это было чем-то совершенно особенным и останется частью моего сердца до конца моей жизни. Ничто и никогда с этим не сравнится, и осознание этого помогает мне отделить это от того, что я делаю сейчас, — чего-то совершенно иного и нового.

Понятно, что после 12 сезонов безумных гонораров Куоко может позволить себе расслабиться и получать удовольствие. «Стюардесса» же выходит в эфир 26 ноября, и компанию актрисе составляют Заша Мэмет («Девочки»), Михиль Хаусман («Игра престолов») и Рози Перес («Хищные птицы»).