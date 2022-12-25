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Спин-офф «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишон будет «эпической историей любви»

Источник: AMC

В июле кабельный канал AMC официально заверил поклонников зомби-вселенной «Ходячие мертвецы» в серьёзности своих намерений относительно до сих пор безымянного спин-оффа о Рике Граймсе и Мишон. Мини-сериал с Эндрю Линкольном и Данай Гурирой обязательно когда-нибудь добредёт до кранов, а пока исполнительница главной роли подогревает к будущей премьере интерес.

В свежем интервью порталу Deadline актриса, оптимистично настроенная по отношению к проекту, описала, каким сама его видит.

Это, определённо, эпическая история любви. Наш сериал очень тесно связан и со знакомым нам миром «Ходячих мертвецов», и с другим миром, о котором мы пока ничего не знаем.

Звучит интригующе. О каком таком новом мире будет рассказывать шестисерийный мини-сериал, пока известно только посвящённым.

Шоураннером будущей премьеры выступает отвечающий за экранную зомби-вселенную AMC Скотт М. Гимпл. Линкольн и Гурира состоят в команде исполнительных продюсеров. Премьеру обещают в следующем году.

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