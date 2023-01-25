Светлое будущее под Хоумлендером — первый тизер того, что нас ждёт в четвёртом сезоне «Пацанов» (видео)

Хвала недосягаемому маркетингу «Пацанов», который даже в межсезонье держит нас в курсе происходящего в Vought-вселенной. Из квартального отчёта корпорации мы узнали о стремительном росте акций, продаж лекарств и заключённых военных контрактов. Словом, всё хорошо как никогда, и даже Netflix с Disney не могут похвастать подобными показателями.

Рейтинг одобрения Хоумлендера, само собой, на высоте, Чёрный Нуар где-то «на задании в Европе», а почившим и изгнанным героям скоро будет найдена замена. Так что, не переключайтесь (и не забудьте оформить подписку на Vought+ Amazon).