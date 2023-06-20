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Хоумлендер ждёт вашей поддержки в промо-ролике «Пацанов»

Правосудие восторжествует, и с бравого Хоумлендера — заботливого отца и величайшего супергероя — обязательно снимут все обвинения в убийстве, вменяемые ему после событий в финальном эпизоде третьего сезона «Пацанов».

На связи гендиректор Vought Эшли Барретт, призывающая всех неравнодушных поддержать оболганного героя и верить в его победу на предстоящих судебных разбирательствах. Официальные соцсети корпорации по выведению супергероев опубликовали этот призыв, дабы подготовить поклонников сериала к предстоящим событиям в четвёртом сезоне:

Теги
ВидеоПацаны
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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