Хоумлендер ждёт вашей поддержки в промо-ролике «Пацанов»

Правосудие восторжествует, и с бравого Хоумлендера — заботливого отца и величайшего супергероя — обязательно снимут все обвинения в убийстве, вменяемые ему после событий в финальном эпизоде третьего сезона «Пацанов».

На связи гендиректор Vought Эшли Барретт, призывающая всех неравнодушных поддержать оболганного героя и верить в его победу на предстоящих судебных разбирательствах. Официальные соцсети корпорации по выведению супергероев опубликовали этот призыв, дабы подготовить поклонников сериала к предстоящим событиям в четвёртом сезоне: