Хоумлэндер без головы на свежем постере спин-оффа «Пацанов»

В июле на грядущем Comic Con 2023 стриминговый сервис Amazon наконец полноценно представит свою новую антигероическую премьеру — сериал «Поколение „Ви“», приходящийся спин-оффом хитовым «Пацанам». А пока можно радовать публику многозначительными промо-артами.

Вот, например, свежий постер сериала. Какой-то юный обладатель сверхсил снёс башку статуе Хоумлэндера. Очевидно, у главного супергероя Америки есть ненавистники среди одарённых детишек.

Напомним, события спин-оффа разворачиваются в единственном в США колледже для юных супергероев под эгидой Vought International. В центре внимания — молодые обладатели сверхспособностей, жёстко соревнующиеся за лучшие контракты в лучших городах страны.

В основной каст вошли Патрик Шварценеггер, Шелли Конн, Шон Патрик Томас, Мэдди Филлипс, Джаз Синклер, Александра Кастильо, Марко Пигосси и Лондон Тор. Сценаристом и шоураннером выступает исполнительный продюсер «Пацанов» Крэйг Розенберг. Среди исполнительных продюсеров — шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, а также Сет Роген и Эван Голдберг.