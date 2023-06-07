«Пацаны»показывают своё безумное закулисье в свежем ролике о создании сериала

Многосерийная антигеройская сатира «Пацаны» относительно недавно расквиталась со съёмками четвёртого сезона. Шоураннер Эрик Крипке и остальная творческая команда, исключая отпахавших своё актёров, трудится на постпродакшене и пока ничего эдакого показать из четвёртого сезона не может. Зато из третьего — пожалуйста.

Официальные соцсести сериала показали свежий ролик о настоящих супергероях, работающих по другую сторону камеры. Именно они помогают воплотить самые безумные фантазии сценаристов в жизнь, какими бы травматичными эти фантазии ни были впоследствии для зрителей и персонажей истории.