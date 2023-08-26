Возвращаемся в английскую глубинку — вышел трейлер пятого сезона «Голяка»

Неисправимые раздолбаи снова с нами! Кабельный канал Sky сигнализирует, что свежие эпизоды «Голяка» Джозефа Гилгана уже на подходе. В сети появился трейлер пятого сезона криминальной комедии, сообщающий, что все восемь эпизодов продолжения выходят на малые экраны 28 сентября.

У наших старых знакомых всё более или менее по-прежнему — они продолжают встревать в неприятности, переходить дорогу не тем людям, бесить своим поведением друг друга и окружающих. Но и перемены тоже не за горами — в банде ожидается радостное прибавление. Вдобавок не мешало бы разобраться, куда подевался Дилан.