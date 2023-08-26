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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
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Главный персонаж «Асоки» получил персонажный постер

Без лот-кота, как известно, и жизнь не та. Как минимум у его питомицы Сабин Врен в исполнении Наташи Лю Бордиццо. Потому что если уж чем-то первые эпизоды «Асоки» смогли зацепить, так это очаровательной пушистой «куроножкой» — персонажем, прежде появлявшимся исключительно в CG, а в актуальном проекте ожившим благодаря трудам аниматроников.

Одомашненный и весьма полезный, как доказали события второго эпизода, пушистик с планеты Лотал совершенно заслуженно обзавёлся персональным плакатом.

Постеры сериала «Асока»
Теги
ГалереяАсока
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Источник фотографий: Depositphotos

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