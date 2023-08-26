Главный персонаж «Асоки» получил персонажный постер

Без лот-кота, как известно, и жизнь не та. Как минимум у его питомицы Сабин Врен в исполнении Наташи Лю Бордиццо. Потому что если уж чем-то первые эпизоды «Асоки» смогли зацепить, так это очаровательной пушистой «куроножкой» — персонажем, прежде появлявшимся исключительно в CG, а в актуальном проекте ожившим благодаря трудам аниматроников.

Одомашненный и весьма полезный, как доказали события второго эпизода, пушистик с планеты Лотал совершенно заслуженно обзавёлся персональным плакатом.