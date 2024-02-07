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Студия Harebrained Schemes вернула себе руководителя разработки Shadowrun и BattleTech

Источник: Harebrained Schemes

Мы, признаться, не ожидали, что нам когда-нибудь ещё предоставится возможность сказать «Хорошие новости пришли из стана Harebrained Schemes», однако именно это вчера и произошло. Это, напомним, та сама студия, которую издательство Paradox Interactive купило, лишило возможности сделать новые части Shadowrun или BattleTech, поувольняло большую часть опытных разработчиков (не успевших свалить первыми), практически без поддержки выбросило в релиз The Lamplighters League, а потом подарило жалким остаткам студии независимость и выставило на улицу.

До сего момента ждать чего-то хорошего от свежей итерации Harebrained Schemes было очень сложно — ведь у них не осталось ни прав на свои успешные IP, ни людей, их создававших. Но теперь последний пункт чуточку изменился: в Harebrained Schemes вернулся Майк Маккейн.

Майк Маккейн, конечно, не один из основателей студии типа того же Джордана Вейсмана, но для её успеха всё равно очень важен. Он работал в студии ещё с Shadowrun Returns, но уже к Shadowrun: Dragonfall его повысили до руководителя проекта, где он остался и при работе над Shadowrun: Hong Kong и BattleTech (пусть и в составе авторских дуэтов). После Маккейн ушёл из студии и переметнулся в Голливуд, где отвечал за визуальный стиль эпизода «Высокая трава» из сериала «Любовь, смерть и роботы», а также недавнего хита «Голубоглазый самурай».

Куда заведёт студию руководство Маккейна мы можем лишь гадать. Но повод следить за её будущим у нас теперь однозначно есть.

Теги
Голубоглазый самурайBattleTech (PC)
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