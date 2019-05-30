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Съёмки «Ведьмака» официально подошли к концу

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич у себя в соцсетях уведомила всех неравнодушных о завершении съёмок первого восьмисерийного сезона и от души поблагодарила всех, кто работал с ней бок о бок последний год.

Съёмки первого сезона завершены! Теперь у меня достаточно седых волос, чтобы сыграть Геральта, но этот год был лучшим в моей жизни. Бесконечно благодарна сценаристам, актёрам и всей творческой команде, которые работали на износ, чтобы воплотить мир Континента в жизнь. Ну а теперь…

 
Лорен Шмидт Хиссрич, телемать «Ведьмака»

Ну а теперь потянулись долгие недели ожидания официальных промо-материалов.

В экранизации культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского об охотнике на монстров Геральте из Ривии снимаются Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Милли Брэйди, Имон Фаррен и другие.

Первый сезон срежиссировали Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник»), Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова») и, по слухам, Марк Йобст («Чёрные паруса»). Премьеру ожидаем к концу года.

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Ведьмак
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